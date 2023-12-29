Сотрудники УФСИН выбрали лучший новогодний кабинет

Сотрудники службы исполнения наказаний выбрали самый нарядный кабинет.

В оформлении приветствовались креативность и оригинальность.

Главное условие — новогодняя елка и символ года дракона. Как отметили в пресс-службе УФСИН, сотрудники отнеслись к конкурсу с большим вниманием. Каждый старался вложить в оформление кабинета частичку своей души.

— По итогам конкурса первое место заняло оформление кабинета отделения пенсионного обеспечения. Немного уступили, поделив второе место, инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений и отделение воспитательной и социальной работы с осужденными. Третье место разделили главная бухгалтерия и финансово-экономический отдел, — рассказали в ведомстве.

От лица руководства начальник УФСИН Иван Прокопенко поздравил

победителей и призеров с заслуженной победой и вручил новогодние

подарки.