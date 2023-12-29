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Сотрудники УФСИН выбрали лучший новогодний кабинет
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Сотрудники УФСИН выбрали лучший новогодний кабинет

Каждый старался вложить в оформление частичку своей души.

Сотрудники службы исполнения наказаний выбрали самый нарядный кабинет.

В оформлении приветствовались креативность и оригинальность.
Главное условие — новогодняя елка и символ года дракона. Как отметили в пресс-службе УФСИН, сотрудники отнеслись к конкурсу с большим вниманием. Каждый старался вложить в оформление кабинета частичку своей души.

— По итогам конкурса первое место заняло оформление кабинета отделения пенсионного обеспечения. Немного уступили, поделив второе место, инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений и отделение воспитательной и социальной работы с осужденными. Третье место разделили главная бухгалтерия и финансово-экономический отдел, — рассказали в ведомстве.

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От лица руководства начальник УФСИН Иван Прокопенко поздравил
победителей и призеров с заслуженной победой и вручил новогодние
подарки.

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