Сотрудники УФСИН выбрали лучший новогодний кабинет

Сотрудники службы исполнения наказаний выбрали самый нарядный кабинет.
В оформлении приветствовались креативность и оригинальность.
Главное условие — новогодняя елка и символ года дракона. Как отметили в пресс-службе УФСИН, сотрудники отнеслись к конкурсу с большим вниманием. Каждый старался вложить в оформление кабинета частичку своей души.
— По итогам конкурса первое место заняло оформление кабинета отделения пенсионного обеспечения. Немного уступили, поделив второе место, инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений и отделение воспитательной и социальной работы с осужденными. Третье место разделили главная бухгалтерия и финансово-экономический отдел, — рассказали в ведомстве.
От лица руководства начальник УФСИН Иван Прокопенко поздравил
победителей и призеров с заслуженной победой и вручил новогодние
подарки.