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В Белеве троих мужчин обвиняют в вымогательстве

В Белеве троих мужчин обвиняют в вымогательстве

Один из них, кроме этого, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

В Белеве трое местных жителей обвиняются в вымогательстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 40-летний житель г. Белева вступил в преступный сговор со своим 22-летним знакомым с целью получения прибыли, совершая вымогательства в отношении отдельных жителей Белевского района, а также путем угроз и запугиваний вовлек в созданную преступную группу заведомо несовершеннолетнего знакомого 2007 года рождения. 

В период с декабря 2022 года по март 2023 года преступной группой было совершено 4 вымогательства денежных средств в отношении жителей Белевского района на общую сумму 132 тысячи рублей.

Кроме этого, 40-летний глава преступной группы в августе 2020 года находясь в городе Болхов Орловской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.  

Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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