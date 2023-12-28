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На территории ЖК у Павшинского моста в Туле появится новый детский сад
Фото Алексея Пирязева

На территории ЖК у Павшинского моста в Туле появится новый детский сад

Об этом стало известно на заседании Градостроительного совета.

ЖК «Московский» на Павшинском мосту собираются расширить. В связи с этим на территории построят новый детский сад. Вопрос рассмотрели 28 декабря на заседании Градостроительного совета. 

По информации главы администрации Тулы Ильи Беспалова, участок 15 тыс. кв. м уже передан застройщику. В проекте заявлены два дома на три секции. На участках по соседству разместят детский сад на 200 мест.

— Застройщик готов оказать спонсорскую помощь в размере 90 млн рублей на строительство детсада. Рядом появится участковый пункт полиции. Транспортная сеть проходит по близлежащей улице Павшинский Мост. В районе остановки «Обувная фабрика» расширят въезд на территорию ЖК, — доложил Илья Беспалов.

Когда заслушали представителя застройщика, оказалось, что проект изменился: понизилась этажность, появилась еще одна секция. В итоге, возведут два дома на девятнадцать этажей. Что касается детского сада, его строительство софинансируют из бюджета города. В мае 2024 года представят проект.

— На территории сад необходим.
Эту тему уже обсуждали на публичных слушаниях, — отметил министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Пантелеев. 

По словам Ильи Беспалова, сдача садика и домов планируется в 2025 году.

Градсовет принял положительное решение о строительстве ЖК и детского сада.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:34 +1
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