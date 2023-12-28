Взятки в 450 тысяч рублей: трое тульских полицейских предстанут перед судом

Фото Артема Жильцова

Второй отдел по особо важным делам СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального УФСБ России.

Экс-начальника отдела полиции Тульской области обвиняют в получении взятки, а бывшего зам. начальника полиции и его подчиненного — в посредничестве во взяточничестве.

Следствие установило: несколько месяцев экс-начальник отдела полиции систематически получал через двух подчиненных посредников взятки за возвращение ранее изъятого компьютерного оборудования обратно в игорное заведение. Злоумышленники нажились на сумму в 450 тыс. рублей. Преступные схемы экс-оперативники проворачивали в 2021 году.

— По ходатайству следователя суд арестовал денежные средства обвиняемых, изъятые в ходе обысков. Региональному управлению МВД вынесли представление в адрес лиц, ответственных за соблюдение антикоррупционного законодательства: к ним также применили дисциплинарное взыскание, — рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.