  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности
Фото Алексея Пирязева

Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности

Черный список продолжает пополняться.

Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, внесен в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. Об этом пишет NEWS со ссылкой на инфоагентство «Интерфакс-Украина».

Представители украинского ведомства отметили, что в 2023 году из черного списка никого не исключили. Сейчас в нем значится 213 журналистов, блогеров и деятелей искусства. В частности, в него внесли телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. 

Напомним, ранее певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на грядущих выборах президента России. А новомосковский ансамбль, в котором пел артист в детстве, получил звание заслуженного.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 16:18 +1
Другие статьи по темам
Люди
Ярослав ДроновSHAMAN
Место
Новомосковск
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

27 декабря на ул. Серебровской ограничат движение транспорта
27 декабря на ул. Серебровской ограничат движение транспорта
«Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в телешоу, зачем раздевается на камеру при детях
«Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в телешоу, зачем раздевается на камеру при детях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.