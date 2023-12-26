Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности

Фото Алексея Пирязева

Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, внесен в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. Об этом пишет NEWS со ссылкой на инфоагентство «Интерфакс-Украина».

Представители украинского ведомства отметили, что в 2023 году из черного списка никого не исключили. Сейчас в нем значится 213 журналистов, блогеров и деятелей искусства. В частности, в него внесли телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.

Напомним, ранее певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на грядущих выборах президента России. А новомосковский ансамбль, в котором пел артист в детстве, получил звание заслуженного.