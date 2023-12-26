«Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в телешоу, зачем раздевается на камеру при детях

Скриншот из шоу Первого канала "Мужское/Женское" https://www.1tv.ru/shows/muzhskoezhenskoe/vypuski/za-dengi-da-muzhskoe-zhenskoe-vypusk-ot-25-12-2023

25 декабря вышел выпуск телепередачи «Мужское/Женское» с участием тулячки Екатерины Ермишиной. Женщина засветилась на Первом канале благодаря эротическим стримам, которые она проводила на глазах у своих детей-подростков.

Собрали ключевые моменты выпуска «За деньги? Да!».

«Уведите детей от экранов»

У тулячки Екатерины Ермишиной двое детей — четырнадцатилетний сын и тринадцатилетняя дочь. Периодически они становятся свидетелями эротических стримов, которые проводит их мать. Для тех, кому современный сленг не знаком, поясним: стрим — это прямая трансляция в интернете. Формат стал популярен для проведения эротических эфиров: за несколько лет в интернете развелись сотни крупных платформ. Таким путем можно заработать состояние и бешеную популярность… Екатерина же получила пока что общественное порицание.

Так, выпуск начался с возмущений тулячки Полины Просековой. Она негодует: стримы проводятся при детях и продолжаются, несмотря на громкие протесты общественности. Все доказательства — в соцсетях: любители поглазеть подобный контент могут открыть сохраненные видео и наслаждаться.

— Отворачивайтесь от экрана, уводите детей, — сказал ведущий Александр Гордон.

На экране в студии протранслировали кусочек стрима. Слышно, как сын просит ее остановить съемку. А Екатерина отвечает:

— Выйди ***** [пешее эротическое путешествие] отсюда.

Стало известно, что семья тулячки состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Екатерина уже была ограничена в родительских правах. Однако детей ей вернули после того, как она год продержалась без алкомарафонов. Однако когда ее видео стало достоянием общественности, надзорные органы начали проверку. В пресс-службе прокуратуры Тульской области отметили: проверка еще продолжается. По ее результатам будут приняты меры в целях защиты прав детей.

Скриншот выпуска ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала «За деньги? Да!»

«Я дарю красоту этому миру»

После того как тулячку «прополоскали» еще пару минут эфирного времени, она появилась в студии со словами:

— Я дарю этому миру красоту, поэтому я этим занимаюсь.

— Красота, конечно, спасет мир. Но не эта, — отметил Александр Гордон.

Затем откровенную беседу начала ведущая Юлия Барановская. Екатерина принялась парировать:

— Я не раздеваюсь. Не вижу, чтобы кто-то присутствовал из детей. Это мой личный блог.

Екатерина также пояснила, почему «послала» ребенка.

— Время было позднее. Сын просил телефон. Я занята. Разговариваю. Час ночи. Я разговариваю со всей страной. Мне переводят подарочки. Ни у кого ничего не прошу. Максимально мне перевели за раз 12 тыс. рублей. Я захожу туда по настроению. Болтаю, узнаю, как у людей дела.

На экране — очередное видео, которое опровергает слова Екатерины. На кадрах она развязывает свою комбинацию под гневный шёпот сына. Видно, как ребенок пытается отобрать телефон.

— Меня тошнит от этой красоты, — сказала Барановская. — Вы с какими словами зашли в студию? Так и скажите, что развязали [комбинацию], чтобы все видели красоту.

Юрист, присутствующий в студии, отметил: в 69-й статье Семейного кодекса прописано, что воспитание должно быть моральным и нравственным. У прокуратуры, полиции есть все основания обратиться в суд с иском о лишении Екатерины родительских прав. Руки и голоса ребенка в эфире для этого достаточно.

Далее в эфире показали запись из дома тулячки. На них она рассказала о своей повседневной жизни:

— Приводить личико в порядок — мой ритуал. У меня питание отдельное для спорта. Особо ничего не кушаю. Пью водичку с лимоном. Занимаюсь спортом, чтобы быть подтянутой, чувствовать себя лучше. У меня 24 тысячи подписчиков. Эфир веду вне зависимости от того, есть ли дома дети. Иногда даже могу сидеть рядом с ними и вести эфир. В нашей семье все хорошо. Детки обуты, одеты. Происходящее сейчас нам непонятно. Не вижу причин отбирать детей.



Скриншот выпуска ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала «За деньги? Да!»

Тулячка рассказала, что у нее есть гражданский муж Николай. Семью содержит он. Стримы не смотрит, потому что у него нет телефона. По словам женщины, официально работать она не может: ее коллеги сливают видео начальству. Все донаты от подписчиков приходят на карту к сожителю.

Затем в студии появился ее возлюбленный Николай.

— Она самая лучшая женщина. Хобби ее не поддерживаю, но так как ее люблю…

— Как вы относитесь к тому, что мальчик тычет ей в плечо, когда она сиськи показывает? — спросил Гордон.

— Я с этим смирился. Что ее, прибить теперь?

Николай зарабатывает более 30 тыс. рублей в месяц, его гражданская жена — около 2 тыс. в сутки.

— Я из Тулы. У нас консервативный город, — рассказала приглашенный педагог Марина Коврин. — Все там возмущаются. Вы смотрите, она не стесняется, она прославилась, шла к этому долгие годы! И ему, мне кажется, нравится. Он где-то гордится. Наверно, даже подсматривает. Кстати, а вы жениться на ней собираетесь?

— У нас скоро свадьба, — ответила Екатерина.

— Пока не рассматривали этот вопрос, не думали об этом, — говорит Николай.

— Коля-то жениться не собирается! Колюня — молодец! — рассмеялась Барановская. — Коля, беги, мы прикроем, у меня столько свободных подруг!..

А что с детьми?

Психолог Екатерина Рубаненко:

— Ваши детки достаточно тревожные. Мальчик грызет ногти и карандаши. На все мои вопросы отвечает «хорошо» или «нормально». Значит, что-то недоговаривает. Есть еда, есть дом. Но важна и обстановка в доме. То, что дети наблюдают, — психологическая травма свидетеля. Они наблюдают, как мама показывает то, что не должна демонстрировать.

Александр Гордон:

— Зная, что идет прокурорская проверка, предполагая, что вас обсуждает весь город, вы продолжали этим заниматься. Нужно лишить вас прав сейчас же.

Общественная деятельница Екатерина Рублева изучила вопрос бедовой тулячки:

— Я вижу такое развитие ситуации: Николаю надо жениться на Екатерине. Вместо того чтобы детей отправлять на казённую кроватку, надо на казённую кроватку отправить Екатерину. Головку надо приводить в порядок. Госдума работает над проектом ограничения треш-стримов… Это будет уголовно наказуемо. Отвыкайте.