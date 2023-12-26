  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в шоу, зачем раздевается на камеру при детях - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в телешоу, зачем раздевается на камеру при детях
Скриншот из шоу Первого канала "Мужское/Женское" https://www.1tv.ru/shows/muzhskoezhenskoe/vypuski/za-dengi-da-muzhskoe-zhenskoe-vypusk-ot-25-12-2023

«Я дарю этому миру красоту»: тулячка рассказала в телешоу, зачем раздевается на камеру при детях

Стримерша из пос. Ленинского Екатерина Ермишина рассказала о своем нестандартном хобби.

25 декабря вышел выпуск телепередачи «Мужское/Женское» с участием тулячки Екатерины Ермишиной. Женщина засветилась на Первом канале благодаря эротическим стримам, которые она проводила на глазах у своих детей-подростков.

Собрали ключевые моменты выпуска «За деньги? Да!».

«Уведите детей от экранов»

У тулячки Екатерины Ермишиной двое детей — четырнадцатилетний сын и тринадцатилетняя дочь. Периодически они становятся свидетелями эротических стримов, которые проводит их мать. Для тех, кому современный сленг не знаком, поясним: стрим — это прямая трансляция в интернете. Формат стал популярен для проведения эротических эфиров: за несколько лет в интернете развелись сотни крупных платформ. Таким путем можно заработать состояние и бешеную популярность… Екатерина же получила пока что общественное порицание.

Так, выпуск начался с возмущений тулячки Полины Просековой. Она негодует: стримы проводятся при детях и продолжаются, несмотря на громкие протесты общественности. Все доказательства — в соцсетях: любители поглазеть подобный контент могут открыть сохраненные видео и наслаждаться.

— Отворачивайтесь от экрана, уводите детей, — сказал ведущий Александр Гордон.

На экране в студии протранслировали кусочек стрима. Слышно, как сын просит ее остановить съемку. А Екатерина отвечает:

— Выйди ***** [пешее эротическое путешествие] отсюда.

Стало известно, что семья тулячки состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Екатерина уже была ограничена в родительских правах. Однако детей ей вернули после того, как она год продержалась без алкомарафонов. Однако когда ее видео стало достоянием общественности, надзорные органы начали проверку. В пресс-службе прокуратуры Тульской области отметили: проверка еще продолжается. По ее результатам будут приняты меры в целях защиты прав детей.

https://img.myslo.ru/Contents/41/50/15c6-7c68-4568-b42e-d42f4085a78f/7559de5c-6a7d-42ae-8588-ff22a8749bb0.jpgСкриншот выпуска ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала «За деньги? Да!»

«Я дарю красоту этому миру»

После того как тулячку «прополоскали» еще пару минут эфирного времени, она появилась в студии со словами:

— Я дарю этому миру красоту, поэтому я этим занимаюсь.

— Красота, конечно, спасет мир. Но не эта, — отметил Александр Гордон.

Затем откровенную беседу начала ведущая Юлия Барановская. Екатерина принялась парировать:

— Я не раздеваюсь. Не вижу, чтобы кто-то присутствовал из детей. Это мой личный блог.

Екатерина также пояснила, почему «послала» ребенка.

— Время было позднее. Сын просил телефон. Я занята. Разговариваю. Час ночи. Я разговариваю со всей страной. Мне переводят подарочки. Ни у кого ничего не прошу. Максимально мне перевели за раз 12 тыс. рублей. Я захожу туда по настроению. Болтаю, узнаю, как у людей дела.

На экране — очередное видео, которое опровергает слова Екатерины. На кадрах она развязывает свою комбинацию под гневный шёпот сына. Видно, как ребенок пытается отобрать телефон.

— Меня тошнит от этой красоты, — сказала Барановская. — Вы с какими словами зашли в студию? Так и скажите, что развязали [комбинацию], чтобы все видели красоту.

Юрист, присутствующий в студии, отметил: в 69-й статье Семейного кодекса прописано, что воспитание должно быть моральным и нравственным. У прокуратуры, полиции есть все основания обратиться в суд с иском о лишении Екатерины родительских прав. Руки и голоса ребенка в эфире для этого достаточно.

Далее в эфире показали запись из дома тулячки. На них она рассказала о своей повседневной жизни:

— Приводить личико в порядок — мой ритуал. У меня питание отдельное для спорта. Особо ничего не кушаю. Пью водичку с лимоном. Занимаюсь спортом, чтобы быть подтянутой, чувствовать себя лучше. У меня 24 тысячи подписчиков. Эфир веду вне зависимости от того, есть ли дома дети. Иногда даже могу сидеть рядом с ними и вести эфир. В нашей семье все хорошо. Детки обуты, одеты. Происходящее сейчас нам непонятно. Не вижу причин отбирать детей.

423434.jpg
Скриншот выпуска ток-шоу «Мужское/Женское» Первого канала «За деньги? Да!»

Тулячка рассказала, что у нее есть гражданский муж Николай. Семью содержит он. Стримы не смотрит, потому что у него нет телефона. По словам женщины, официально работать она не может: ее коллеги сливают видео начальству. Все донаты от подписчиков приходят на карту к сожителю.

Затем в студии появился ее возлюбленный Николай.

— Она самая лучшая женщина. Хобби ее не поддерживаю, но так как ее люблю…

— Как вы относитесь к тому, что мальчик тычет ей в плечо, когда она сиськи показывает? — спросил Гордон.

— Я с этим смирился. Что ее, прибить теперь?

Николай зарабатывает более 30 тыс. рублей в месяц, его гражданская жена — около 2 тыс. в сутки.

— Я из Тулы. У нас консервативный город, — рассказала приглашенный педагог Марина Коврин. — Все там возмущаются. Вы смотрите, она не стесняется, она прославилась, шла к этому долгие годы! И ему, мне кажется, нравится. Он где-то гордится. Наверно, даже подсматривает. Кстати, а вы жениться на ней собираетесь?

— У нас скоро свадьба, — ответила Екатерина.

— Пока не рассматривали этот вопрос, не думали об этом, — говорит Николай.

— Коля-то жениться не собирается! Колюня — молодец! — рассмеялась Барановская. — Коля, беги, мы прикроем, у меня столько свободных подруг!..

А что с детьми?

Психолог Екатерина Рубаненко:

— Ваши детки достаточно тревожные. Мальчик грызет ногти и карандаши. На все мои вопросы отвечает «хорошо» или «нормально». Значит, что-то недоговаривает. Есть еда, есть дом. Но важна и обстановка в доме. То, что дети наблюдают, — психологическая травма свидетеля. Они наблюдают, как мама показывает то, что не должна демонстрировать.

Александр Гордон:

— Зная, что идет прокурорская проверка, предполагая, что вас обсуждает весь город, вы продолжали этим заниматься. Нужно лишить вас прав сейчас же.

Общественная деятельница Екатерина Рублева изучила вопрос бедовой тулячки:

— Я вижу такое развитие ситуации: Николаю надо жениться на Екатерине. Вместо того чтобы детей отправлять на казённую кроватку, надо на казённую кроватку отправить Екатерину. Головку надо приводить в порядок. Госдума работает над проектом ограничения треш-стримов… Это будет уголовно наказуемо. Отвыкайте.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Событие
первый канал
Место
прокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности
Украина признала SHAMAN'а угрозой нацбезопасности
Легкоатлеты ТулГУ стали чемпионами области
Легкоатлеты ТулГУ стали чемпионами области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.