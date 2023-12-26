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Супруги Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни
Фото из архива читателей

Супруги Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни

Этот юбилей принято называть железной свадьбой.

Во вторник, 26 декабря, Мария и Александр Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни. Об этом рассказал их внук Александр, позвонив в редакцию Myslo.

Главе семейства – 89 лет, его жене – 84 года. Александр Иванович уроженец станицы Засовская Краснодарского края, Мария Тимофеевна из Липецкой области. Они познакомились на работе в шахте. 

– На церемонии регистрации брака не было колец, времена были тяжелыми. Сотрудники ЗАГСа после росписи сказали: «‎Больше, чтобы вас не видели»‎. Вот и не увидели! – рассказал внук пары.

Помимо шахты, Александр Иванович трудился на Кимовском Радиоэлектромеханическом Заводе, а Мария Тимофеевна – продавцом в хлебном магазине.

У четы двое детей и трое внуков. Юбилей совместной жизни они отметили в семейном кругу.

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Автор:
вчера, в 22:24 +1
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Кимовск

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