Супруги Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни

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Во вторник, 26 декабря, Мария и Александр Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни. Об этом рассказал их внук Александр, позвонив в редакцию Myslo.

Главе семейства – 89 лет, его жене – 84 года. Александр Иванович уроженец станицы Засовская Краснодарского края, Мария Тимофеевна из Липецкой области. Они познакомились на работе в шахте.

– На церемонии регистрации брака не было колец, времена были тяжелыми. Сотрудники ЗАГСа после росписи сказали: «‎Больше, чтобы вас не видели»‎. Вот и не увидели! – рассказал внук пары.

Помимо шахты, Александр Иванович трудился на Кимовском Радиоэлектромеханическом Заводе, а Мария Тимофеевна – продавцом в хлебном магазине.