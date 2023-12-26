Супруги Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни

Во вторник, 26 декабря, Мария и Александр Беседины из Кимовска отметили 65-летие совместной жизни. Об этом рассказал их внук Александр, позвонив в редакцию Myslo.
Главе семейства – 89 лет, его жене – 84 года. Александр Иванович уроженец станицы Засовская Краснодарского края, Мария Тимофеевна из Липецкой области. Они познакомились на работе в шахте.
– На церемонии регистрации брака не было колец, времена были тяжелыми. Сотрудники ЗАГСа после росписи сказали: «Больше, чтобы вас не видели». Вот и не увидели! – рассказал внук пары.
Помимо шахты, Александр Иванович трудился на Кимовском Радиоэлектромеханическом Заводе, а Мария Тимофеевна – продавцом в хлебном магазине.
У четы двое детей и трое внуков. Юбилей совместной жизни они отметили в семейном кругу.