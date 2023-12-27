Погода в Туле 27 декабря: снежно и ветрено

В среду в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег (до 7 мм за сутки), на дорогах гололедица.
Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду. Ночью от -5 до нуля, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.
Синоптики обещают переменную температуру – от -2 до +3.
В среду в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег (до 7 мм за сутки), на дорогах гололедица.
Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду. Ночью от -5 до нуля, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.
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