  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Веневское сельхозпредприятие оштрафовали за нарушение правил применения пестицидов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Веневское сельхозпредприятие оштрафовали за нарушение правил применения пестицидов

Веневское сельхозпредприятие оштрафовали за нарушение правил применения пестицидов

Кроме того, к административной ответственности привлекли ответственного сотрудника организации.

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели плановую проверку в отношении АО «Тульская Нива». Основной вид деятельности предприятия, расположенного в Веневском районе – выращивание зерновых культур.

При выращивании сельскохозяйственной продукции сотрудниками фирмы применялись пестициды и агрохимикаты. Однако при этом не был должным образом организован учёт фактического использования химикатов, а жителей расположенных рядом с полями населённых пунктов должным образом не уведомили о применении пестицидов.

Всё это нарушает закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Юрлицо и должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 2000 до 5000 рублей (для должностных лиц) и от 10 до 120 тысяч рублей (для юридических лиц).

Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, а также причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:55 0
Другие статьи по темам
Событие
Россельхознадзорпестицидынарушение законодательстваштрафсуд
Место
Тульская областьВеневский район
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года
Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года
Где в Туле отключат свет 26 декабря
Где в Туле отключат свет 26 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.