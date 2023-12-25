Веневское сельхозпредприятие оштрафовали за нарушение правил применения пестицидов

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели плановую проверку в отношении АО «Тульская Нива». Основной вид деятельности предприятия, расположенного в Веневском районе – выращивание зерновых культур.

При выращивании сельскохозяйственной продукции сотрудниками фирмы применялись пестициды и агрохимикаты. Однако при этом не был должным образом организован учёт фактического использования химикатов, а жителей расположенных рядом с полями населённых пунктов должным образом не уведомили о применении пестицидов.

Всё это нарушает закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Юрлицо и должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 2000 до 5000 рублей (для должностных лиц) и от 10 до 120 тысяч рублей (для юридических лиц).

Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, а также причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям.