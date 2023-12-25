Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года

Соответствующие изменения закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2023 г. № 2140 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336».

Как и в 2023 году, исключение будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для внеплановых проверок, которые проводятся контрольными (надзорными) органами при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также проверок, проводимых по ряду других оснований, закрытый перечень которых закреплен в пункте 3 постановления.

Полный текст постановления здесь.