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Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года

Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2023 г. № 2140 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336».

Как и в 2023 году, исключение будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для внеплановых проверок, которые проводятся контрольными (надзорными) органами при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также проверок, проводимых по ряду других оснований, закрытый перечень которых закреплен в пункте 3 постановления.

Полный текст постановления здесь.

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