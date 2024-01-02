Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле

В этом году погода нас удивляла.

Синоптики тульского Гидрометцентра по просьбе Myslo подвели погодные итоги 2023 года. Представляем вам любопытную статистику.

Самый снежный день был 15 декабря: за ночь выпало 15 мм снега, высота сугробов увеличилась до 45 см при норме на вторую декаду декабря 12 см.

После 1976 года это оказалась самая максимальная высота снега.

День с самым большим количеством смешанных осадков (мокрый снег, дождь): 27 ноября — 23 мм за ночь.

Самые дождливые дни:

29 апреля — 20 мм за ночь,

21 августа — 21 мм за ночь,

2 ноября — 21 мм за день.

Самый жаркий день: 6 августа — воздух прогрелся до +32 градусов.

Самый холодный день: 7 января — было -24,3 градуса.

Наблюдались дни, когда значения температуры воздуха обновили рекорды максимальной и минимальной температур за весь период наблюдений: