Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле

Синоптики тульского Гидрометцентра по просьбе Myslo подвели погодные итоги 2023 года. Представляем вам любопытную статистику.
Самый снежный день был 15 декабря: за ночь выпало 15 мм снега, высота сугробов увеличилась до 45 см при норме на вторую декаду декабря 12 см.
После 1976 года это оказалась самая максимальная высота снега.
День с самым большим количеством смешанных осадков (мокрый снег, дождь): 27 ноября — 23 мм за ночь.
Самые дождливые дни:
- 29 апреля — 20 мм за ночь,
- 21 августа — 21 мм за ночь,
- 2 ноября — 21 мм за день.
Самый жаркий день: 6 августа — воздух прогрелся до +32 градусов.
Самый холодный день: 7 января — было -24,3 градуса.
Наблюдались дни, когда значения температуры воздуха обновили рекорды максимальной и минимальной температур за весь период наблюдений:
|
Дата
|
Максимальная температура воздуха
|
Минимальная температура воздуха
|
2023 г.
|
|
2023 г.
|
|
01.01
|
+5,0
|
+2,9 (1981 г.)
|
|
|
03.01
|
+4,5
|
+3,4 (2018 г.)
|
|
|
07.05
|
|
|
-3,1
|
-0,8 (1980 г.)
|
08.05
|
|
|
-3,6
|
-3,5 (1930 г.)
|
29.09
|
+24,0
|
+23,5 (2007 г.)
|
|
|
30.09
|
+23,2
|
+23,2 (2007 г.)
|
|
|
31.10
|
+14,7
|
+14,0 (1967 г.)
|
|
|
01.11
|
+17,8
|
+14,2 (1967 г.)
|
|
|
02.11
|
+14,3
|
+13,5 (1932 г.)
|
|