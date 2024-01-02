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Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле

Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле

В этом году погода нас удивляла.

Синоптики тульского Гидрометцентра по просьбе Myslo подвели погодные итоги 2023 года. Представляем вам любопытную статистику.

Самый снежный день был 15 декабря: за ночь выпало 15 мм снега, высота сугробов увеличилась до 45 см при норме на вторую декаду декабря 12 см.

После 1976 года это оказалась самая максимальная высота снега.

День с самым большим количеством смешанных осадков (мокрый снег, дождь): 27 ноября — 23 мм за ночь.

Самые дождливые дни: 

  • 29 апреля — 20 мм за ночь,
  • 21 августа — 21 мм за ночь,
  • 2 ноября — 21 мм за день.

Самый жаркий день: 6 августа — воздух прогрелся до +32 градусов.

Самый холодный день: 7 января — было -24,3 градуса.

Наблюдались дни, когда значения температуры воздуха обновили рекорды максимальной и минимальной температур за весь период наблюдений:

Дата

Максимальная температура воздуха

Минимальная температура воздуха

2023 г.

 

2023 г.

 

01.01

+5,0

+2,9 (1981 г.)

 

 

03.01

+4,5

+3,4 (2018 г.)

 

 

07.05

 

 

-3,1

-0,8 (1980 г.)

08.05

 

 

-3,6

-3,5 (1930 г.)

29.09

+24,0

+23,5 (2007 г.)

 

 

30.09

+23,2

+23,2 (2007 г.)

 

 

31.10

+14,7

+14,0 (1967 г.)

 

 

01.11

+17,8

+14,2 (1967 г.)

 

 

02.11

+14,3

+13,5 (1932 г.)

 

 
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