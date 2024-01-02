  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В правительстве Тульской области прокомментировали информацию о массовом ДТП на М4 - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В правительстве Тульской области прокомментировали информацию о массовом ДТП на М4
Фото: Telegram-канал «Автохамы и ДТП. Тула».

В правительстве Тульской области прокомментировали информацию о массовом ДТП на М4

Оценку качеству содержания дорожного полотна даст региональная прокуратура.

2 января на 270-м км трассы М4 «Дон» в Воловском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись 20 транспортных средств. Количество транспортных средств уточняется. 

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пострадали четыре человека. Среди них - один ребенок. На месте работали 5 бригад скорой помощи, первая бригада прибыла на место через 11 минут.

Трое взрослых доставлены в Ефремовскую больницу, им оказана медицинская помощь. Один пострадавший продолжит лечение амбулаторно, две женщины в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. 14-летняя девочка доставлена в детскую областную больницу. Она находится в стационаре, в состоянии средней тяжести.

В данный момент движение в южном направлении организовано по одной полосе.

Администрацией Воловского района организован стационарный пункт обогрева - кафе «Добрыня». Доставка до него осуществляется автобусами.

Кроме того, прокуратура Тульской области даст оценку полноте и своевременности принятых мер по надлежащему содержанию дорожного полотна в зимний период. 

- При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе надзорного органа. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:00 0
Другие статьи по темам
Событие
трасса М4 Донмассовое ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле
Самые жаркие, холодные и снежные дни: синоптики подвели погодные итоги года в Туле
Куда могут обратиться туляки по вопросам жизнеобеспечения во время праздников
Куда могут обратиться туляки по вопросам жизнеобеспечения во время праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.