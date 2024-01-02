В правительстве Тульской области прокомментировали информацию о массовом ДТП на М4

Фото: Telegram-канал «Автохамы и ДТП. Тула».

2 января на 270-м км трассы М4 «Дон» в Воловском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись 20 транспортных средств. Количество транспортных средств уточняется.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пострадали четыре человека. Среди них - один ребенок. На месте работали 5 бригад скорой помощи, первая бригада прибыла на место через 11 минут.

Трое взрослых доставлены в Ефремовскую больницу, им оказана медицинская помощь. Один пострадавший продолжит лечение амбулаторно, две женщины в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. 14-летняя девочка доставлена в детскую областную больницу. Она находится в стационаре, в состоянии средней тяжести.

В данный момент движение в южном направлении организовано по одной полосе.

Администрацией Воловского района организован стационарный пункт обогрева - кафе «Добрыня». Доставка до него осуществляется автобусами.

Кроме того, прокуратура Тульской области даст оценку полноте и своевременности принятых мер по надлежащему содержанию дорожного полотна в зимний период.

- При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.