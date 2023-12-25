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Как правильно покупать и запускать фейерверки и петарды
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Как правильно покупать и запускать фейерверки и петарды

Советы тульского Роспотребнадзора.

Бенгальские огни, фейерверки, свечи — эти непременные атрибуты Нового года могут принести не только радость. 

Чтобы праздник не привел к трагедии, достаточно соблюдать несложные правила:

  1. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как организуете его показ.

  2. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна — свободная от деревьев и построек.

  3. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т. д.

  4. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, а также того, что может загореться от случайно попавших искр.

  5. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза, а лучше вообще отказаться от использования пиротехники.

  6. Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно высоко запрокидывать голову и искать глазами улетевшую ракету.

  7. Если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летящих вверх, — ракет, бабочек и прочего. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место.

Помните, все виды пиротехники предназначены для использования на улице!

Как выбирать пиротехнику

  • Не используйте самодельные пиротехнические изделия!

  • Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока годности.

  • Приобретая незнакомое вам изделие, не получив инструкции или квалифицированной консультации, от него лучше отказаться.

  • Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

  • Приобретая пиротехнические изделия, вы должны помнить, что входящие в них горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении, они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.

  • Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с их инструкциями и обратите особенное внимание на указанные зоны безопасности.

По степени потенциальной опасности пиротехнические изделия подразделяют на пять классов:

I класс — радиус опасной зоны не более 0,5 метров,

II класс — радиус опасной зоны не более 5 метров,

III класс — радиус опасной зоны не более 20 метров,

IV класс — ПИ технического назначения, радиус опасной зоны не более 20 метров,

V класс — ПИ специального назначения, радиус опасной зоны не более 20 метров.

Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.

Не покупайте, если:
  1. На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности, а также информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.

  2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.

  3. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата.

  4. В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности.

  5. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

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