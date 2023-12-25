Как правильно покупать и запускать фейерверки и петарды

Бенгальские огни, фейерверки, свечи — эти непременные атрибуты Нового года могут принести не только радость.

Чтобы праздник не привел к трагедии, достаточно соблюдать несложные правила:

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как организуете его показ.

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна — свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т. д.

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, а также того, что может загореться от случайно попавших искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза, а лучше вообще отказаться от использования пиротехники.

Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно высоко запрокидывать голову и искать глазами улетевшую ракету.