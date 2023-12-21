В Тульской области выделят дополнительные средства для развития общественных пространств

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Так, Крапивна и Суворов получат по 5 млн рублей.

20 декабря губернатор Алексей Дюмин провел заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

С 2018 года Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который проводится по поручению Президента РФ. За это время было благоустроено 15 комплексных пространств, в том числе 4 — в этом году.

В Новомосковске по проекту «Береста» благоустроена березовая роща. Там появилась входная группа, обновлена архитектурная доминанта — водонапорная башня, установлены сцена и детская площадка.

В Киреевске преобразился Центральный сквер. Теперь там есть аллея и площадь для праздничных мероприятий, детская и спортивная площадка.

В Белеве обновлен парк: в нем установлены беседки, малые архитектурные формы, включая арт-объект «Яблоко», создан маршрут, соединяющий зоны для различного вида отдыха.

В Ясногорске, где готовность объекта лично инспектировал губернатор, благоустроен центр города, включая площадь и аллею. Изюминкой проекта стал фонтан с динамическим освещением.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил об исполнении поручения губернатора по контролю содержания общественных пространств. Региональным министерством разработаны рекомендации по содержанию общественных пространств, порядок мониторинга и оценки их состояния. Вместе с тем многие муниципалитеты испытывают нехватку средств и техники для поддерживающих и восстановительных работ.

Принято решение приобрести дополнительную технику — погрузчики с навесным оборудованием для обслуживания пространств.

Будет закуплено 13 единиц техники на 60 млн рублей.

Ряд проектов, реализованных в 2019 году, требует реновации. Чтобы обновить пространства в Крапивне Щекинского района и Суворове, муниципалитеты получат по 5 млн рублей.

Также дополнительно грантами будут поощрены те муниципальные образования, которые лучше всего содержат общественные пространства.

В 2024 году в Тульской области реализуют еще 2 проекта — победителя конкурса.

В Ефремове по проекту «Светлые Аллеи Бунина» благоустроят парк, носящий имя писателя. Там появится культурно-событийная зона, стилизованная под исторический павильон ипподрома, который был на этом месте, а также семейное и спортивное пространство.

В Щекино продолжится развитие проекта «Химия с природой», реализованного в 2022 году. В парке городского ДК создадут световую аллею, летнюю эстраду, игровую и спортивную зоны.

Планируется уже в марте заключить все контракты, а в апреле начать работы.