Алексинские коммунальщики подавали в дома жителей грязную воду

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области подали иск к коммунальному предприятию «Алексинский Районный Центр Коммунального Обслуживания». Поводом стали многочисленные жалобы жителей пос. Мичурино и с. Першино на качество питьевой воды.

Эксперты в лабораториях исследовали образцы воды, взятые в квартирах заявителей. В результате проверки по органолептическим и санитарно-химическим показателям был обнаружены несоответствия санитарным требованиям.

Действия МКП «АРЦКО» по поставке некачественной питьевой воды населению жителям Алексинского района были признаны судом незаконными, а исковые требования надзорного ведомства – полностью удовлетворены.