  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексинские коммунальщики подавали в дома жителей грязную воду - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексинские коммунальщики подавали в дома жителей грязную воду
Фото из архива Myslo

Алексинские коммунальщики подавали в дома жителей грязную воду

Суд обязал МКП «АРЦКТО» прекратить противоправные действия.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области подали иск к коммунальному предприятию «Алексинский Районный Центр Коммунального Обслуживания». Поводом стали многочисленные жалобы жителей пос. Мичурино и с. Першино на качество питьевой воды.

Эксперты в лабораториях исследовали образцы воды, взятые в квартирах заявителей. В результате проверки по органолептическим и санитарно-химическим показателям был обнаружены несоответствия санитарным требованиям.

Действия МКП «АРЦКО» по поставке некачественной питьевой воды населению жителям Алексинского района были признаны судом незаконными, а исковые требования надзорного ведомства – полностью удовлетворены.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
некачественная водаУправление Роспотребнадзора по Тульской областинарушение законодательствасуд
Место
Тульская областьАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Восемь тульских медиков получили главную награду премии «Врач с большой буквы»
Восемь тульских медиков получили главную награду премии «Врач с большой буквы»
Туляки завоевали медали на соревнованиях по муай-тай
Туляки завоевали медали на соревнованиях по муай-тай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.