Восемь тульских медиков получили главную награду премии «Врач с большой буквы»

В этом году премия вручается лучшим акушерам-гинекологам и неонатологам родильных домов и перинатальных центров региона за значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных.

— Сегодня мы отмечаем заслуги врачей, чьи достижения и качество работы получили высокую оценку экспертной комиссии — наших акушеров-гинекологов и неонатологов», — отметил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский и поблагодарил врачей за самоотверженный труд и заботу о маленьких пациентах и их мамах.

Победители пройдут профессиональное обучение в ведущих научных медицинских центрах нашей страны — в РНИМУ имени Н. И. Пирогова и НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова. Лауреаты премии разберут значимые темы и сложные клинические случаи вместе с признанными экспертами отрасли.

— Этой наградой мы вносим вклад в профессиональное развитие и повышение квалификации врачей — тех, чьи руки дарят самое ценное — жизнь. Именно от них зависит не только качество и эффективность медицины, но и здоровье новых поколений, — отметил гендиректор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Члены жюри оценивали количество успешно принятых родов, отсутствие дефектов акушерской помощи и послеродовых осложнений, выхаживание младенцев с низкой массой тела, соответствие проводимого лечения стандартам и клиническим рекомендациям, а также отзывы и благодарности от родителей родившихся малышей. Премию получили 8 врачей.

Лауреаты премии «Врач с большой буквы» — 2023:

Наталья Лускина, врач – акушер-гинеколог Новомосковской городской клинической больницы;

Ирина Меркулова, врач – акушер-гинеколог, заведующая родильным отделением Новомосковской городской клинической больницы;

Лейла Бадалова, врач – акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской;

Мария Грызлова, врач – акушер-гинеколог третьего отделения акушерской патологии беременности Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской;

Екатерина Лохмачева, врач – акушер - гинеколог родильного отделения Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской;

Маргарита Рябикина, врач – акушер-гинеколог отделения патологии беременности №2 Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской;

Наталья Михалькова, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской;

Татьяна Маслова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской, врач анестезиолог-реаниматолог.