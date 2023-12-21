85-летнюю тулячку заставили платить за страховку жилья при оплате ЖКХ

Фото из архива Myslo

В редакцию Myslo обратилась наша читательница. По ее словам, она пришла в отделение № 2 Почты России, чтобы оплатить квитанции по ЖКХ. Однако сотрудница почты отказалась принять платеж: пенсионерка якобы должна внести страховку за жилье. То же самое сказали и ее знакомым, оплачивающим коммунальные услуги в данном отделении. Причем никакой квитанции по данному платежу нет.

— За эту страховку берут 60 рублей. Сотрудница сказала, что вносить ее надо два раза в месяц. За год круглая сумма получается. Сказала, что пока я не внесу этот платеж, мои квитанции по ЖКХ не оплатят. Мне 85 лет. Я еле хожу! Пришлось уйти, так и не оплатив счета, — рассказала женщина.

За комментарием по данной теме Myslo обратился в пресс-службу Почты России.

— Мы сожалеем, что произошла такая ситуация, и проводим служебную проверку. Покупка страхового полиса не является условием для оплаты коммунальных услуг. Оператор связи обязан только проинформировать клиента о данном сервисе, а решение об оформлении страховки клиент принимает добровольно. Мы организуем для сотрудников отделения тренинг о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи, — ответили в Почте России.

Если вы оплатили навязанную в почтовом отделении услугу, можно вернуть потраченные деньги. Для этого в течение двух недель необходимо обратится в страховую компанию.