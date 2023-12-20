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«Подъздные пути расчистили, а мусор не убирают»: жители улицы Некрасова жалуются на работу «Хартии»

«Подъздные пути расчистили, а мусор не убирают»: жители улицы Некрасова жалуются на работу «Хартии»

Мусор у них не вывозят с 15 декабря.

После снегопадов туляки массово жалуются на заваленные мусорными пакетами контейнерные площадки. Региональный мусорный оператор «Хартия» объяснил, что всему виной — нерасчищенные дороги.

20 декабря жители дома № 54 по ул. Некрасова прислали в редакцию свежие фото.

— Мусор не вывозят с 15 декабря, хотя подъездные пути расчищены. «Хартия» не желает вывозить мусор, — пишет наш подписчик Сергей. — Такая же ситуация в близлежащих домах по улице Перекопской 7, 7-а, 5, 5-а, ул. Ершова, 27, 29. Обращался на горячую линию губернатора, администрации города Тулы, ГЖИ, говорят что все в курсе проблемы. Но мусор все лежит.

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А вот фото с улицы Восточной, 10 (микрорайон Левобережный).
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