Алексей Дюмин поздравил сотрудников избиркома Тульской области с 30-летием избирательной системы в России

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Собравшихся поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что почти 11 тысяч представителей избирательных комиссий обеспечивают проведение выборов разных уровней в Тульской области.

«Сегодня Избирательная комиссия Тульской области — это коллектив профессионалов, опытных, авторитетных людей со своим жизненным опытом и компетенциями, которые представляют самые разные профессии. Своим трудом, профессионализмом, принципиальным подходом вы способствуете обеспечению доверия избирателей к системе выборов отдельно взятого субъекта и страны в целом, а также к итогам выборов. Спасибо всем сотрудникам избирательных комиссий региона за качественную, системную и, главное, эффективную работу по организации и проведению выборов. За обеспечение открытости и легитимности избирательного процесса», — сказал Алексей Дюмин.

За прошедшие десятилетия в регионе прошло более 700 избирательных кампаний. В том числе — общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Сотрудники облизбиркома принимали участие в проведении референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Руководство Центральной избирательной комиссии РФ неоднократно давало высокую оценку организации выборов в Тульской области.

«В 2024 году состоится судьбоносное для страны событие — выборы президента России. В сложившейся политической обстановке за работой избирательных комиссий будет следить весь мир. Мы должны быть готовы противостоять попыткам внешнего воздействия на выборный процесс», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона наградил отличившихся сотрудников избирательной системы государственными и региональными наградами.