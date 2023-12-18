С 19 по 23 декабря в Туле ограничат движение транспорта на улицах Гоголевской, Михеева и Н. Руднева

В связи с уборкой снега.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения уборки и вывоза снега на нескольких улицах вводится запрет на движение, остановку и стоянку транспортных средств в вечерние и ночные часы.

Работы будут проводить с 19 по 23 декабря в ночное время с 20:00 до 07:00.

Будет действовать запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств:

в ночь с 19 на 20 декабря по ул. Гоголевской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина;

в ночь с 19 на 20 декабря по ул. Михеева (четная сторона) на участке от ул. Тимирязева до ул. Перекопской;

в ночь с 20 на 21 декабря по ул. Михеева (нечетная сторона) на участке от ул. Тимирязева до ул. Перекопской;

в ночь с 21 на 22 декабря по ул. Н. Руднева (четная сторона) на участке от пр. Ленина до ул. Станиславского;

в ночь с 22 на 23 декабря по ул. Н. Руднева (нечетная сторона) на участке от пр. Ленина до ул. Станиславского.

В целях обеспечения возможности проведения указанных работ администрацией города Тулы совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Туле будут проведены работы по эвакуации транспортных средств, расположенных на указанных участках проведения работ.

Жителей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения, мест остановки и стоянки транспортных средств на указанных участках в период проведения работ.