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На ул. Гоголевской временно запретят стоянку транспорта

На ул. Гоголевской временно запретят стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 14 декабря, с 0.00 до 14.00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Гоголевской (от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневской).

Администрация города просит автовладельцев учитывать эти изменения при планировании поездок.

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