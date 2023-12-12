28 тысяч туляков сдали зачет по финансовой грамотности

Фото предоставлено Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

В этом году тестирование привлекло гораздо больше человек — год назад участников из Тульской области было 15 тысяч.

С заданиями личного зачета успешно справились 77% участников от региона, а участвовали более 25 тысяч туляков. Пройти испытание можно было как индивидуально, так и всей семьей. В этом году туляки сформировали чуть более тысячи семейных команд и также продемонстрировали высокие результаты: в трех случаях из четырех они успешно отвечали на вопросы.

Лучше всего взрослые участники справлялись с вопросами о финансовом мошенничестве и кредитах, чаще всего допускали ошибки в теме налогообложения при продаже недвижимости и назначения страховой пенсии по старости. Школьники успешно отвечали на вопросы по защите данных банковских карт. Затруднения же вызвали задания об инвестировании, защите персональных данных и страховании.

«Банк России проводит онлайн-зачет уже в шестой раз, мы видим, как растет к нему интерес и со стороны взрослого населения, и со стороны школьников. Участие в тесте помогает понять, достаточно ли у человека знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения, что нужно „подтянуть“. Важно, что все участники получили анализ результатов и персональные рекомендации с дополнительными материалами, которые позволяют изучить проблемные темы более подробно», — отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего тульским отделением Банка России.

