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За неделю почти 400 туляков пожаловались на нерасчищенные от снега дворы
Фото из архива Myslo

За неделю почти 400 туляков пожаловались на нерасчищенные от снега дворы

В администрации города прошло рабочее совещание по вопросам благоустройства и жизнеобеспечения.

Главным вопросом стало содержание придомовых территорий. По словам начальника управления по административно-техническому надзору Кристины Галкиной, за неделю сотрудники управления обследовали около 2400 дворов. За неделю около 400 туляков пожаловались на некачественную уборку дворов.

Управляющим компаниям выдано 273 предписания по уборке дорог и тротуаров, а также расчистке крыш от снега и наледи. В основном, коммунальщики устраняют недостатки оперативно, на контроле остаются 70 адресов.

На совещании коммунальщикам напомнили, что на устранение нарушений даются одни сутки. Информация об УК, которые игнорируют предписания, будет направлена в прокуратуру. 

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