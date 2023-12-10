Синоптики: морозы ослабеют, но комфортнее погода не станет

Не расслабляемся: нас ждут циклонические вихри со снегопадами.

На смену барическому максимуму с трескучими морозами придут циклонические вихри со снегопадами и метелями, об этом сообщает «Фобос».

Несмотря на ослабление морозов, погода комфортнее не станет – температурный фон даже к концу рабочей недели лишь приблизится к своей климатической норме, а плотный ветер и снег сведут на нет впечатление от потепления.

10 декабря средняя полоса будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который время от времени продолжит кружить снегом и удержит температуру в пределах −8…−13°.

В понедельник далёкий атлантический циклон сохранит снегопады и начнёт пока ещё малоактивные процессы повышения температуры – днём столбики термометров будут колебаться в пределах −6…−11°.

Во вторник влияние на погоду атлантического циклона станет заметнее – день ожидается облачным и ветреным, продолжит кружить снег. При этом ещё немного потеплеет – температура ожидается на 3–4° ниже средних многолетних значений: около −4…−9°.

В середине недели дальнейшему продвижению на восток циклона и связанного с ним тёплого воздуха помешает антициклон, облачный вихрь закончит своё существование и приостановит повышение температуры: днём ожидается −5…−10°.

В четверг и пятницу на карте погоды появится очередной атмосферный вихрь. Приближаясь с юго-запада, он принесёт новые порции снегопадов, и если в четверг температура изменится мало, то в пятницу потеплеет до −2…−7°, а вот высота снежного покрова достигнет 39–44 см, а местами превысит полуметровую отметку. Вновь будут возможны новые рекорды высоты снежного покрова.