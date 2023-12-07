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В тульские охотхозяйства передали новую технику
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульские охотхозяйства передали новую технику

Закуплены 6 автомобилей повышенной проходимости, 8 снегоходов и квадроцикл.

7 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов передал автомобили и специальную технику государственным инспекторам департамента охотничьего хозяйства Тульской области. 

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На средства регионального бюджета и внебюджетных источников по поручению главы региона закуплены 6 автомобилей повышенной проходимости, 8 снегоходов и квадроцикл.

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— Охотничьи ресурсы — это не только наше национальное достояние, но и стратегический запас, который требует бережного отношения и рационального использования. Поэтому все природоохранные мероприятия должны осуществляться на должном уровне. Для этого необходимо обеспечить государственным инспекторам, которым приходится выполнять свою работу в любых погодных условиях, достойные условия труда, — сказал Юрий Панфилов.

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Для контроля за рациональным использованием охотничьих ресурсов, а также предотвращения и пресечения правонарушений в сфере охоты в регионе постоянно укрепляется материально-техническая база охотхозяйств. В 2021–2022 годах приобретено 6 автомобилей повышенной проходимости.

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