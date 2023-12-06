Вильфанд спрогнозировал много снега в новогоднюю ночь

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А какая будет температура воздуха, пока говорить рано.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, которая прошла в «ТАСС», рассказал о погоде в новогоднюю ночь.

— Можно уверенно говорить, что она будет со снегом, — сказал Вильфанд. Также он добавил, что пока рано делать прогнозы, какой будет температура воздуха. — Будет ли холодно или тепло, сказать заранее нельзя.

В некоторых регионах Центральной России сейчас рекордная высота снега. Растаять такие сугробы могут при условии, что восемь дней подряд будет плюс 10 градусов. А этого не предвидится в ближайшее время.