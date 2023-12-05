Минтранс Тульской области: водитель маршрута № 164 самовольно повысил цены на проезд

Фото из архива Myslo

В редакцию Myslo обратился читатель с жалобой на автобус, курсирующий по маршруту № 164 «пос. Рождественский до ул. Фрунзе». Мужчина протянул карту и вместо 45 привычных рублей сняли… целых 60! Случилось, мягко говоря, недопонимание.

— Я говорю водителю: «Разве не 45?» Он говорит: «Нет, 60!» Когда успело подорожать? — написал читатель с просьбой разобраться в вопросе.

С запросом мы обратились в минтранс по Тульской области. Удивительно, но… тариф не менялся. Перевозки по коммерческому маршруту № 164 осуществляет ООО «Ясногорское ПАТП».

— Руководитель транспортной компании ООО «Ясногорское ПАТП» провел внутреннее расследование. Было установлено, что водитель автобуса самовольно повысил стоимость проезда с 45 до 60 рублей за проезд от остановки «пос. Рождественский» до «ул. Фрунзе». К водителю была применена мера дисциплинарного взыскания, проведен внеочередной инструктаж о порядке продажи билетов, — прокомментировали в пресс-службе правительства Тульской области.

Для возврата излишне уплаченных средств заявителю необходимо обратиться к руководству перевозчика. Личный номер есть в распоряжении редакции.

Справка правительства

В соответствии с постановлением Правительства Тульской области от 17.02.2023 № 72 «О внесении изменений в постановление Правительства Тульской области от 18.02.2021 № 59» с 01.03.2023 установлены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Тульской области, за каждый километр пути:

— расстояние поездки до 30 км — 3,4 рубля;

— расстояние одной поездки от 30 до 60 км:

от 1 до 30 км — 3,4 рубля;

свыше 30 до 60 км — 3 рубля;

— расстояние одной поездки свыше 60 км:

от 1 до 30 км — 3,4 рубля;

от 30 до 60 км — 3 рубля;

свыше 60 км — 2,9 рубля.