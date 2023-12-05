Опубликованы данные по качеству питьевой воды в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина

«Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследования питьевой воды. Пробы были взяты с 27 ноября по 3 декабря во всех районах города.

Так, в Туле показатели мутности, цветности и содержания железа не превышают нормативных значений. Самую жесткую воду пьют жители Советского района. Там показатели находятся в пределах 8,3 — 9,4 градусов при норме 7. В Зареченском районе 6 — 8,2 градуса, в Привокзальном — 6,6 — 9,8, в Центральном — 5,6 — 9,8.

Самая мягкая вода в Пролетарском районе — 5,4 — 5,6 градусов.