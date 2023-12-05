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Опубликованы данные по качеству питьевой воды в Туле
Фото Дмитрия Дзюбина

Опубликованы данные по качеству питьевой воды в Туле

Где самая жесткая вода?

«Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследования питьевой воды. Пробы были взяты с 27 ноября по 3 декабря во всех районах города. 

Так, в Туле показатели мутности, цветности и содержания железа не превышают нормативных значений. Самую жесткую воду пьют жители Советского района. Там показатели находятся в пределах 8,3 — 9,4 градусов при норме 7. В Зареченском районе 6 — 8,2 градуса, в Привокзальном — 6,6 — 9,8, в Центральном — 5,6 — 9,8. 

Самая мягкая вода в Пролетарском районе — 5,4 — 5,6 градусов. 

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сегодня, в 10:38 0
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