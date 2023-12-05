День карьеры «ТОП-кадры»: тульских выпускников приглашают найти работу мечты

14 декабря с 12.00 до 14.00 пройдёт ежегодный городской День карьеры «ТОП-кадры». Это масштабная коллаборация молодежи, выпускников сузов и вузов и предприятий-работодателей Тулы. Об этом сообщает молодежный центр «Спектр».
Мероприятие состоится в творческом индустриальном кластере «Октава». Здесь встретятся представители всех градообразующих предприятий, современных производств города и молодые амбициозные кадры.
Также будут представлены площадки дополнительного образования,
профориентационного и личностного тестирования, пройдут квизы, мастер-классы и карьерные кейсы, участники смогут получить консультации специалистов по прохождению собеседования и составлению резюме.
Телефон для справок: 8 (4872) 21-89-49.