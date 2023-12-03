Снегопад, гололедица и снежные заносы: МЧС призывает туляков быть осторожнее на улице

Восточный ветер также будет сильным - порывами 12-17 м/с, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
Рекомендации при гололедице:
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;
- будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам;
- пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
При порывистом ветре:
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу
спасения по телефону «01»
или с мобильного – 112.