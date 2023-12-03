Снегопад, гололедица и снежные заносы: МЧС призывает туляков быть осторожнее на улице

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 3 декабря ожидается сильный снег.

Восточный ветер также будет сильным - порывами 12-17 м/с, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации при гололедице:

водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения;

будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам;

пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.