  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульское УМВД приглашает на службу участковых полиции - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульское УМВД приглашает на службу участковых полиции

Тульское УМВД приглашает на службу участковых полиции

Приглашаются люди до 50 лет.

На службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции приглашаются ответственные, инициативные и целеустремленные граждане РФ не старше 50 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Преимущества службы в должности участкового уполномоченного полиции:

  • предоставление служебного жилья на обслуживаемой территории или денежной компенсации за арендованное жилье;
  • бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи;
  • обязательное страхование жизни и здоровья;
  • санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи;
  • детям сотрудника в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах;
  • возможность получить бесплатное высшее образование;
  • возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-летнего стажа службы;
  • стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет;
  • отпуск – основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней);
  • достойная и стабильная зарплата.

За справками обращаться по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д.53 (кабинет 215), тел. 32-27-63.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:25 0
Другие статьи по темам
Событие
участковыеработаУМВДвакансия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фанаты SHAMAN’а посадили березы и установили скамейку в Новомосковске
Фанаты SHAMAN’а посадили березы и установили скамейку в Новомосковске
Очередное ДТП у кладбища на Новомосковском шоссе произошло из-за дурацкого светофора
Очередное ДТП у кладбища на Новомосковском шоссе произошло из-за дурацкого светофора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.