Тульское УМВД приглашает на службу участковых полиции

На службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции приглашаются ответственные, инициативные и целеустремленные граждане РФ не старше 50 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Преимущества службы в должности участкового уполномоченного полиции: предоставление служебного жилья на обслуживаемой территории или денежной компенсации за арендованное жилье;

бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи;

обязательное страхование жизни и здоровья;

санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи;

детям сотрудника в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах;

возможность получить бесплатное высшее образование;

возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-летнего стажа службы;

стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет;

отпуск – основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней);

достойная и стабильная зарплата. За справками обращаться по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д.53 (кабинет 215), тел. 32-27-63.