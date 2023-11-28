Фанаты SHAMAN’а посадили березы и установили скамейку в Новомосковске

Фото SHAMAN FAMILY ЯРКИЕ

В начале месяца представители фан-клуба SHAMAN FAMILY ЯРКИЕ посадили «Музыкальную аллею» возле музыкального колледжа имени М.И. Глинки. Именно это учреждение в Новомосковске окончил певец Ярослав Дронов, известный широкой публике, как SHAMAN.

Так, на аллее высадили 15 десятилетних берез. Каждое дерево назвали в честь композиций SHAMAN’а. Рядом фанаты установили памятную скамейку с цитатой из песни «Я русский» – «И хочется просто любить и дышать».

Событие приурочили ко дню рождения Ярослава Дронова. 22 ноября певцу исполнилось 32 года.

