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Туляки смогут увидеть МКС в ночном небе
Фото Госкорпорации «Роскосмос»

Туляки смогут увидеть МКС в ночном небе

Вечером 23 ноября Международная космическая станция пролетит на фоне Луны и Юпитера.

В небе над Тульской областью начинается вечерняя видимость пролëта МКС. Об этом сообщают тульские любители астрономии в группе «Астротеатр».

В течение нескольких вечеров невооружëнным глазом можно будет увидеть, как по вечернему небу с запада на восток медленно летит Международная космическая станция. Вооружившись мощным биноклем или телескопом, можно попытаться рассмотреть солнечные панели МКС.

Космическая станция будет видна не только сегодня вечером, но и в несколько ближайших вечеров: до начала декабря станция будет на хорошей высоте, ее будет прекрасно видно. Дальше — чуть хуже, но фактически МКС можно будет наблюдать до 7 декабря. 

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