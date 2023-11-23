Стало известно, от чего погиб олень Филипп в Белоусовском парке Тулы

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

У животного была врожденная болезнь, которая внезапно дала о себе знать.

Скончавшемуся внезапно в зооуголке Центрального парка Тулы оленю Филиппу провели вскрытие. По заключению специалистов, олень умер от острой дыхательной недостаточности и отека легких вследствие патологии сердечно-сосудистой системы.

Предположительно, болезнь была врожденной.

Напомним, 8 ноября 2023 года сотрудники зооуголка во время утреннего кормления обнаружили, что олень не подает признаков жизни. Филиппу было всего пять лет, поэтому его труп направили на вскрытие, чтобы установить причину смерти.