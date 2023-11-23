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Центральную Россию накроют мощные снегопады
Фото из архива Myslo

Центральную Россию накроют мощные снегопады

А еще ожидаются ледяные дожди.

В ближайшие дни погоду испортит обширный циклон, который надвигается с северо-запада. Первым под удар стихии попадёт Санкт-Петербург — Северную столицу накроет сильный снегопад, ожидаются ледяные дожди.

Затем циклон доберется до Центральной России. Здесь усилятся снегопады, местами пройдут мощные осадки. Так, в Тульской области по ночам ожидается до -8 градусов, а днем — до нуля. К концу недели в дневные часы будет до -2 градусов.

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Начиная с 28 ноября в регионе станет на несколько градусов холоднее. Днем будет до -5 градусов, по ночам — до -12.

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