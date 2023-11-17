Квадроцикл, на который собирали читатели Myslo, отправился в ЛНР

В течение осени читатели Myslo собирали средства на нужды военнослужащих тульского 39-го гвардейского отдельного медицинского (аэромобильного) отряда ВДВ России, которые с первого дня участвуют в специальной военной операции.

Подробно об этом наш вечерний редактор Леонид Почекин писал здесь, здесь и здесь. С помощью читателей Myslo, которые переводили деньги, распространяли информацию в соцсетях, удалось собрать на красавец-квадроцикл для эвакуации раненых с передовой.

Квадроцикл — не единственное, что везет сегодня в Луганск гуманитарная колонна. Это собранные туляками 5 тонн груза, УАЗ и много чего еще.

Груз собирали буквально буквально всем миром. Организацией сборов и доставкой его в место назначения занимались тульские «справедливороссы».

— Наши бойцы, контрактники и мобилизованные, попросили привезти мощный дизельный электрогенератор, печки для отопления, обогреватели, шанцевый инструмент, продукты питания. Кроме того, в составе груза — медикаменты, перевязочные материалы и, конечно же, гостинцы — фрукты, овощи, сладости и тульские пряники, — рассказал депутат областной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков. — Сбором поступивших от бойцов заявок занималось множество людей, простых туляков.

Будем передавать автомобиль УАЗ-«буханку», квадроцикл и прицеп для наших военных медиков, которые эвакуируют раненых с передовой.

Это самый большой груз за все наши гуманитарные поездки, которых в этом году было уже пять.

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По словам Сергея Гребенщикова, с каждым разом число желающих помочь растет. Он отметил и читателей портала Myslo, и объединение «Тульская самоварочка», которые готовят бойцам сублимированные супы, каши, чтобы разнообразить их рацион, волонтеров из Алексина, особенно Галину Боданову, которая прикладывает большие усилия для того, чтобы обеспечить наших воинов всем необходимым.

— За этот год наша гуманитарная работа объединила огромное количество неравнодушных туляков. Иногда помощь приходит, откуда не ждешь — люди видят, что мы регулярно доставляем в зону СВО гуманитарные грузы и сами приносят к нам продукты, сигареты, перевязочные материалы, лекарства. Понемногу, по крупицам собирается большой груз. Спасибо вам всем большое!