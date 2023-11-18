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Погода в Туле 18 ноября: ветрено и до - 6°С
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Погода в Туле 18 ноября: ветрено и до - 6°С

Прогноз составлен по данным тульского гидрометцентра.

В субботу, 18 ноября, в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем -6…-1°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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сегодня, в 08:00 +3
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