Погода в Туле 18 ноября: ветрено и до - 6°С

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Прогноз составлен по данным тульского гидрометцентра.

В субботу, 18 ноября, в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.