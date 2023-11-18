Погода в Туле 18 ноября: ветрено и до - 6°С

В субботу, 18 ноября, в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем -6…-1°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным тульского гидрометцентра.
В субботу, 18 ноября, в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем -6…-1°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.