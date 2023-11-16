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Объём накоплений туляков на вкладах достиг почти 293 млрд рублей
Фото из архива Myslo

Объём накоплений туляков на вкладах достиг почти 293 млрд рублей

За последний год он вырос на 22,3%. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

На начало октября текущего года жители Тульской области увеличили свои накопления на банковских вкладах и счетах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3% Общая сумма достигла 292,9 млрд рублей

Более 96% от всех вкладов – рублевые. Рост числа вкладов обеспечили привлекательные процентные ставки. Вырос объем средств в банках и у бизнеса: на счетах тульских предприятий – 136,4 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели держат в банках 13,8 млрд рублей.

– Банковский вклад остается востребованным финансовым инструментом благодаря его надежности: размещенные средства застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, а максимум может доходить до 10 млн рублей, – говорит управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Центробанк регулярно проводит мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в 10 крупнейших банках страны. Средняя максимальная процентная ставка в первой декаде ноября составила 13,57%.

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Фотограф:
вчера, в 20:53 +1
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