Объём накоплений туляков на вкладах достиг почти 293 млрд рублей

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За последний год он вырос на 22,3%. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

На начало октября текущего года жители Тульской области увеличили свои накопления на банковских вкладах и счетах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3% Общая сумма достигла 292,9 млрд рублей

Более 96% от всех вкладов – рублевые. Рост числа вкладов обеспечили привлекательные процентные ставки. Вырос объем средств в банках и у бизнеса: на счетах тульских предприятий – 136,4 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели держат в банках 13,8 млрд рублей.

– Банковский вклад остается востребованным финансовым инструментом благодаря его надежности: размещенные средства застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, а максимум может доходить до 10 млн рублей, – говорит управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Центробанк регулярно проводит мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в 10 крупнейших банках страны. Средняя максимальная процентная ставка в первой декаде ноября составила 13,57%.