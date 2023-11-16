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«МамКомпания» приглашает туляков поучаствовать в семейном фотоконкурсе
Фото: vk.com/mamcompany

«МамКомпания» приглашает туляков поучаствовать в семейном фотоконкурсе

Из трёх лучших снимков изготовят мозаики для Чемпионата по собиранию пазлов.

Тульская «МамКомпания» в рамках проекта «Собери культуру по кусочкам» объявляет семейный фотоконкурс для любителей фотографии, которым интересна история родного края.

Проект реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов. Участникам конкурса предстоит вместе с семьей прогуляться по городу или известным местам Тульской области и сфотографировать достопримечательности.

Лучший снимок станет основой для мозаики, которую будут собирать участники Чемпионата по собиранию пазлов. Он запланирован на 2024 год. Авторы трёх лучших снимков получат памятные подарки. Все фотографии можно будет найти здесь. Условия конкурса таковы:

  • В конкурсе могут принимать участие фотографии, на которых запечатлены узнаваемые памятники, исторические здания и объекты Тулы и области.
  • С 13 ноября по 17 декабря снимки принимаются по электронной почте: mail@мамкомпания.рф с указание названия семейной команды и расшифровкой ФИО участников.
  • Одна команда может прислать не более трех фотографий.

Независимое жюри определит победителей с 18 по 25 декабря.

вчера, в 21:21 +2
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