В Тульской области стартовал фестиваль «Левшинский обед»

С 15 ноября до 15 декабря в Тульской области пройдет историко-гастрономический фестиваль «Левшинский обед». Он посвящен двум выдающимся уроженцам Тульской губернии, родоначальникам русской кулинарной и агрономической литературы — Василию Левшину и Андрею Болотову.
Фестиваль «Левшинский обед — 2023» приурочен к 285-летию Болотова. Это не только сохранение памяти о великом земляке, но и погружение в историю нашего края. Блюда, которые можно попробовать в ресторанах-участниках, созданы на основе актуализированных рецептов из сочинений Болотова и Левшина.
Шеф-повара тульских кафе и ресторанов выбрали наиболее интересные рецепты и приготовили их в исторической, традиционной или современной версии. Попробовать их можно в течение всего фестиваля.
Участники:
- «Кулинарный цех» (Тула),
- «Кофе Культ» (Тула),
- «Петр Петрович» (Тула),
- «Респект» (Тула),
- «Bottega Italiana» (Тула),
- «Salden’S» (Тула),
- Пекарня «Традиция» (Тула),
- Ресторан «SheLESt» в отеле «Just WOOD» (Веневский район),
- «Берлога» (Заокский район),
- «Брунколь» (Заокский район),
- Калачная «Марк и Лев» (Заокский район),
- Поварня-отель «Марк и Лев» (Заокский район),
- Отель «Усадьба Александрово» (Кимовск).
Познакомиться с меню фестиваля можно по ссылке.