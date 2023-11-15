В Тульской области стартовал фестиваль «Левшинский обед»

Изображение: https://visittula.com.

Шеф-повара тульских кафе и ресторанов выбрали наиболее интересные рецепты и приготовили их в исторической, традиционной или современной версии.

С 15 ноября до 15 декабря в Тульской области пройдет историко-гастрономический фестиваль «Левшинский обед». Он посвящен двум выдающимся уроженцам Тульской губернии, родоначальникам русской кулинарной и агрономической литературы — Василию Левшину и Андрею Болотову.

Фестиваль «Левшинский обед — 2023» приурочен к 285-летию Болотова. Это не только сохранение памяти о великом земляке, но и погружение в историю нашего края. Блюда, которые можно попробовать в ресторанах-участниках, созданы на основе актуализированных рецептов из сочинений Болотова и Левшина.

Шеф-повара тульских кафе и ресторанов выбрали наиболее интересные рецепты и приготовили их в исторической, традиционной или современной версии. Попробовать их можно в течение всего фестиваля.

Участники:

«Кулинарный цех» (Тула),

«Кофе Культ» (Тула),

«Петр Петрович» (Тула),

«Респект» (Тула),

«Bottega Italiana» (Тула),

«Salden’S» (Тула),

Пекарня «Традиция» (Тула),

Ресторан «SheLESt» в отеле «Just WOOD» (Веневский район),

«Берлога» (Заокский район),

«Брунколь» (Заокский район),

Калачная «Марк и Лев» (Заокский район),

Поварня-отель «Марк и Лев» (Заокский район),

Отель «Усадьба Александрово» (Кимовск).

Познакомиться с меню фестиваля можно по ссылке.