Хоккейный АКМ обыграл на выезде «Омские Крылья»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

15 ноября в Омске тульский АКМ провел первый матч выездной серии игр Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/24. Наши хоккеисты одержали победу над «Омскими Крыльями» со счетом 4:1.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков.

— Поздравляю нашу команду с первой победой на выезде! На омском льду ребята продемонстрировали настоящий атакующий хоккей и высокую реализацию моментов. Подарили своим болельщикам незабываемые минуты триумфа и радости. Желаю продолжать в таком же духе, — сказал Алексей Дюмин.

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть на выезде с командами «Динамо-Алтай» и новокузнецким «Металлургом». 23 ноября АКМ примет на домашней арене в Туле «Динамо-Алтай» из Барнаула.