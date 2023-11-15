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Хоккейный АКМ обыграл на выезде «Омские Крылья»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Хоккейный АКМ обыграл на выезде «Омские Крылья»

С победой команду поздравил губернатор Тульской области.

15 ноября в Омске тульский АКМ провел первый матч выездной серии игр Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/24. Наши хоккеисты одержали победу над «Омскими Крыльями» со счетом 4:1.

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Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков.

— Поздравляю нашу команду с первой победой на выезде! На омском льду ребята продемонстрировали настоящий атакующий хоккей и высокую реализацию моментов. Подарили своим болельщикам незабываемые минуты триумфа и радости. Желаю продолжать в таком же духе, — сказал Алексей Дюмин.

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть на выезде с командами «Динамо-Алтай» и новокузнецким «Металлургом». 23 ноября АКМ примет на домашней арене в Туле «Динамо-Алтай» из Барнаула.

сегодня, в 16:39 0
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