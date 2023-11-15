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В усадьбе Федяшево завершили сезон субботников и подготовились к открытию аллеи Памяти
Фото пресс-службы некоммерческого партнёрства «Русская усадьба»

В усадьбе Федяшево завершили сезон субботников и подготовились к открытию аллеи Памяти

Во время заключительной уборки волонтёры собрали брёвна и сухие ветки в усадебном парке.

В усадьбе Федяшево состоялся последний в этом сезоне субботник по восстановлению аллеи Памяти. За прошедшее время энтузиасты многое успели сделать: расчистили большую территорию при въезде в усадьбу, установили Поклонный Крест, высадили несколько десятков молодых лип.

— Сама аллея отсыпана щебнем, подготовлена площадка, на которой будет установлен стенд с именами местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, — рассказала генеральный директор НП «Русская усадьба» Вера Стерлина. — Все работы проходят при поддержке Фонда Президентских грантов. Торжественное открытие аллеи Памяти запланировано на начало декабря.

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По традиции после нескольких часов работы на свежем воздухе волонтёров ждал обед и экскурсии, одну из которых провела орнитолог, магистр-биоэколог ТулГУ Мария Кузьмина. Она рассказала о 14 видах птиц, которые живут в усадебном парке. Среди них белоспинный дятел, ястреб-перепелятник, нехарактерная для широколиственных лесов московка, а также черноголовая гаичка.

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