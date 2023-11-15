Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»

Фото: ПФК «Арсенал»

Просмотры состоятся в субботу, 2 декабря, в манеже Центрального стадиона.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о проведении конкурсного отбора в команду мальчиков 2017 года рождения.

Просмотры пройдут 2 декабря, в 12.00, в футбольном манеже Центрального стадиона «Арсенал». Регистрация юных футболистов будет проводиться в здании Академии ПФК «Арсенал» (пр-т Ленина, 87/10) в 11.30.

При себе нужно иметь свидетельство о рождении, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, спортивную форму и обувь.