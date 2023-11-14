На ул. Кутузова во время пожара погиб пенсионер

Днем 14 ноября в доме № 34 по ул. Кутузова в Туле произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в квартире на 9-м этаже поступило в 14.00, а первый из трех направленных пожарных расчетов был на месте уже через 8 минут.

В ходе тушения огнеборцы обнаружили в комнате сидящим на кровати труп 74-летнего хозяина квартиры. По информации Myslo, пенсионер недавно вернулся из больницы после инфаркта.

Предварительная причина смерти мужчины — отравление продуктами горения.

По нашим данным, пожар начался с кухни. Кроме того, в мойке лилась вода, заливая нижние этажи. Что началось раньше (пожар или потоп), предстоит установить в ходе проверки.

На месте работают представители СКР по Тульской области.

«В результате происшествия на кухне обгорела стена, кухня закоптилась по всей площади, остальные помещения квартиры закоптились на площади 20 кв. м», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По факту смерти пожилого мужчины при пожаре на улице Кутузова следователями следственного отдела по Пролетарскому району СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в Следственном комитете.