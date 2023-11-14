Бегом в боёвке на 25-й этаж: сотрудники МЧС провели в Туле «Вертикальный вызов»

Фото Алексея Пирязева

Во вторник, 14 ноября, в одном из высотных зданий ЖК «Фамилия» на ул. Седова в Туле сотрудники регионального МЧС провели соревнования «Вертикальный вызов». Облаченные в полную экипировку (вес — 30 кг!) спасатели бегом и на время поднимались по 550 ступеням на 25-й этаж, на высоту 75 метров.

В состязаниях приняли участие более ста пожарных и спасателей. Публикуем имена лучших среди мужчин:

1-е место: Данила Степанов — мастер-пожарный Специального управления N 88 МЧС России (3 минуты 7 секунд).

2-е место: Алексей Звягин — старший пожарный 19-й пожарно-спасательной части (3 минуты 13 секунд).

3-е место: Алексей Алешин — военнослужащий войсковой части 38994 (3 минуты 20 секунд).

Девушки показали следующие результаты:

1-е место: Анастасия Филатова — сотрудница Главного управления тульского МЧС (4 минуты 58 секунд).

2-е место: Ксения Авдеева — диспетчер 77-й пожарно-спасательной части (6 минут 15 секунд).

3-е место: Виктория Кулевич — доброволец (6 минут 34 секунды).

Помимо основной площадки соревнования, для гостей мероприятия работали выставка пожарно-спасательной техники и выездная пожарно-техническая выставка.