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За неделю у 15 туляков выявили коронавирусные пневмонии
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За неделю у 15 туляков выявили коронавирусные пневмонии

О статистике коронавируса по запросу Myslo рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В период с 6 по 12 ноября у 111 жителей области выявили положительный COVID-19. Из них у 15 — диагноз «внебольничная коронавирусная пневмония».

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, прирост случаев за последнюю неделю составил 3% по сравнению с предыдущей. Так, за период с 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 108 случаев, что выше предыдущей недели в 1,3 раза.

Причина пневмонии — ковид?

Ранее писал Myslo, что в регионе зарегистрирован рост внебольничных пневмоний. Возбудителем болезни является не только коронавирус, но и пневмококковая инфекция.

— Пневмококк — самая распространенная причина бактериальных инфекционных заболеваний в детском возрасте. Он вызывает не только пневмонию, но и менингит, сепсис, отит и синусит, а также эндокардит, плеврит, воспаления суставов, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Привиться от пневмококка можно и взрослым, и детям в рамках регионального календаря профилактических прививок. Первая прививка делается ребенку в два месяца, далее в 4,5 месяца, ревакцинация — раз в 15 месяцев.

— Профилактические прививки против пневмококковой инфекции проводятся как и в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, так и в частных медицинских организациях, — рассказали в ведомстве.

Так, в 2023 году в Тульскую область поступило более 20 тыс. доз вакцины против пневмококковой инфекции («Превенар 13», «Пневмотекс», «Пневмовакс»).

За 10 месяцев против пневмококковой инфекции привили 30 496 человек. Среди них 17 674 — дети. Иммунизация проводилась за счет вакцины- переходящего остатка на 2023 год.

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сегодня, в 15:24 −1
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Место
Управление Роспотребнадзора по Тульской области

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