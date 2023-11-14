В Туле владельцу таунхауса придется доплатить 200 тысяч рублей за вмешательство в работу газового счетчика

Фото Алексея Пирязева

Специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» с начала года доначислили 106 абонентам к оплате свыше 4 млн рублей за несанкционированное вмешательство в работу газовых счетчиков и нарушения пломб.

В частности, в Богородицком районе за несанкционированное вмешательство в работу счетчика доначислено 160 тысяч рублей, в Туле владельцу таунхауса предъявлен счет почти на 200 тысяч рублей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в коттеджных поселках и таунхаусах Заокского района, а также в частном секторе Большой Тулы.

«Газпром межрегионгаз Тула» напоминает, что в соответствии с законодательством за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа производится доначисление по нормативам за три месяца с повышающим коэффициентом 10, а за самовольный срыв пломбы поставщика газа или завода-изготовителя счетчика — доначисление по нормативам за шесть месяцев.

Отказ специалистам в доступе для проведения проверки является основанием для прекращения подачи газа после направления соответствующего уведомления.