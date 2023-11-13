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17 ноября в Центральную Россию нагрянет зима
Фото Алексея Пирязева

17 ноября в Центральную Россию нагрянет зима

В дневные часы уже стабильно будет минусовая температура.

С четверга погодой в Центральной России будет управлять скандинавский антициклон. Из-за этого столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки.

— В ночь на пятницу подморозит до 0…−5 °С, днем — −2…+3 °С. Таким образом, 17 ноября произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима! Автомобилисты, которые ещё не сменили резину на колесах, обязательно посетите шиномонтаж, — посоветовали синоптики погодного центра «Фобос».

Что касается снега, то он прогнозируется каждый день со вторника до пятницы. Причем именно в последний день рабочей недели выпадут наиболее интенсивные осадки.

В выходные распогодится, станет солнечно. По ночам ожидается до −1…−6 °С, после полудня — около 0°. 

Фотограф:
сегодня, в 15:11 +7
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