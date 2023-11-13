Тульский Центр образования участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»

Фото министерства образования Тульской области

С 10 по 13 ноября во Владикавказе проходит финал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Региональные этапы состоялись в 77 регионах России, участвовало более 25 тысяч школ. В федеральный тур вышли 400 участников из 68 регионов.

Тульскую область в финале конкурса представляет команда столовой Центра образования № 19 Тулы — победитель регионального этапа в номинации «Лучшая столовая городской школы». Об этом сообщает министерство образования региона.

Финал состоит из нескольких испытаний: кулинарный поединок школьных поваров, выставка тематических столов «Школьное питание 3.0», блиц-турнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок».

Во время конкурса проходит научно-практическая конференция «Школьная столовая как экосистема здорового питания». Участники представят концепции развития школьной столовой, расскажут о своем опыте организации школьного питания и подискутируют о том, как готовить поваров для школ.

Чествовать победителей конкурса будут 14 ноября в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия».