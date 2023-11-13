  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский Центр образования участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский Центр образования участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»
Фото министерства образования Тульской области

Тульский Центр образования участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»

Победителя определят по итогам нескольких испытаний.

С 10 по 13 ноября во Владикавказе проходит финал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Региональные этапы состоялись в 77 регионах России, участвовало более 25 тысяч школ. В федеральный тур вышли 400 участников из 68 регионов.

Тульскую область в финале конкурса представляет команда столовой Центра образования № 19 Тулы — победитель регионального этапа в номинации «Лучшая столовая городской школы». Об этом сообщает министерство образования региона.

Финал состоит из нескольких испытаний: кулинарный поединок школьных поваров, выставка тематических столов «Школьное питание 3.0», блиц-турнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок».

BC_DkHvueRA.jpg

Во время конкурса проходит научно-практическая конференция «Школьная столовая как экосистема здорового питания». Участники представят концепции развития школьной столовой, расскажут о своем опыте организации школьного питания и подискутируют о том, как готовить поваров для школ.

Чествовать победителей конкурса будут 14 ноября в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия».

сегодня, в 15:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
школьная столовая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» предложил гостям международной выставки «Россия» интерактивное путешествие по Тульской области
«Ростелеком» предложил гостям международной выставки «Россия» интерактивное путешествие по Тульской области
17 ноября в Центральную Россию нагрянет зима
17 ноября в Центральную Россию нагрянет зима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.