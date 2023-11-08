В Тульской области выросла заболеваемость пневмонией

Фото из архива Myslo

По состоянию на 8 ноября в регионе зарегистрировано 174 случая внебольничной пневмонии, это на 30 случаев больше, чем неделей ранее. 99 человек госпитализированы.

Стоит ли беспокоиться?

На запрос Myslo в региональном минздраве пояснили, что рост заболеваемости внебольничной пневмонией совпадает с сезонным повышением уровня ОРВИ. Эпидемиологические исследования показывают: пик заражений приходится на октябрь-декабрь, достигает максимума в январе-апреле и снижается в мае-июне.

Нынешний сезон от предыдущих отличается тем, что все ковидные ограничения сняты. Респираторные вирусы возобновляют активную циркуляцию и нередко стремятся «наверстать упущенное».

– Этот год опасен тем, что респираторные вирусы не циркулировали активно с 2020 года, и иммунная память к близкородственным штаммам различных вирусов, с которыми организм сталкивался раньше, ослабла, – подчеркнули в минздраве.

Пневмония коварна тем, что ее симптомы легко перепутать с обычным ОРВИ. Болезнь развивается скоротечно, осложнения могут быть смертельными. В зоне риска: люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, беременные, пожилые, люди с избыточной массой тела, болезнями органов дыхания и эндокринной патологией. Они могут тяжело заболеть в любом сезоне.

Прививка всё еще лучший способ уберечь себя

В эпидсезон гриппа и ОРВИ риск заболевания пневмонией возрастает, поэтому важно заблаговременно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Как отмечают в минздраве, обе прививки можно сделать одновременно:

– Прививку от гриппа может сделать любой желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте «Доктор71». Вакцинироваться без записи можно в ТЦ «Гостиный двор» (ежедневно с 14.00 до 19.00), МФЦ «Мои документы» на ул. Демонстрации, 26-б (ежедневно с 11.00 до 19.00). Перед прививкой пациента осмотрит врач или фельдшер.